Vaccini Pfizer stanotte in Italia con sei aerei. Astrazeneca in ritardo, Ema: 'Improbabile via libera a gennaio' (Di martedì 29 dicembre 2020) L'arrivo delle scorte di circa 470mila dosi del vaccino Pfizer è previsto questa notte a bordo di sei aerei , che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli di Milano e ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) L'arrivo delle scorte di circa 470mila dosi del vaccinoè previsto questa notte a bordo di sei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli di Milano e ...

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania 'rompe' il patto sui vaccini: ordinate 30 milioni di dosi Pfizer #covid - GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - marcotravaglio : PALLE DI NATALE La notizia che i primi vaccini #Pfizer sono partiti dalla Germania per l’Italia in tempo per il… - F_Scary : RT @formichenews: Da AstraZeneca a Pfizer. @NovelliGnovelli spiega differenze ed efficacia dei vaccini ?? - Ronnie09522647 : Ma in tutto questo gran movimento di vaccini (per fortuna) la PFIZER non ha spiegato la ragione dell'immunita' legale, perche'? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pfizer Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani La Repubblica Vaccini anti Covid, rinviate le consegne di Pfizer. Arcuri: “Aggiornato il calendario, le dosi arriveranno in Italia in serata”

Come si temeva già lunedì, la consegna in Italia di quasi 470mila dosi del vaccino anti Covid è slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ...

ASL VITERBO/ Covid, primi vaccini somministrati al Belcolle

di WANDA CHERUBINI Il vaccino della Pfizer/BionTech contro il Covid-19 è sbarcato questa mattina anche nella Tuscia, precisamente all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove entro oggi verranno somministr ...

Come si temeva già lunedì, la consegna in Italia di quasi 470mila dosi del vaccino anti Covid è slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ...di WANDA CHERUBINI Il vaccino della Pfizer/BionTech contro il Covid-19 è sbarcato questa mattina anche nella Tuscia, precisamente all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove entro oggi verranno somministr ...