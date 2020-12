Vaccini, l’Ordine dei Medici di Avellino scrive a Regione e Ministri (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutol’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino, apprese le modalità di somministrazione dei Vaccini COVID, immediatamente si è reso conto delle criticità dei colleghi liberi professionisti, pensionati e odontoiatri, e si è fatto carico della questione. Insieme agli altri Ordini Campani è stato stilato un documento presentato alla Regione Campania e tramite la FNOMCeO ai Ministri Competenti. La cosa sembra stia avendo un risvolto favorevole, restiamo in attesa di sviluppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodeiChirurghi e degli Odontoiatri di, apprese le modalità di somministrazione deiCOVID, immediatamente si è reso conto delle criticità dei colleghi liberi professionisti, pensionati e odontoiatri, e si è fatto carico della questione. Insieme agli altri Ordini Campani è stato stilato un documento presentato allaCampania e tramite la FNOMCeO aiCompetenti. La cosa sembra stia avendo un risvolto favorevole, restiamo in attesa di sviluppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

