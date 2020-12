Vaccini Covid in Campania già da domani, pronti 27 hub per la fase 2 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Potrebbero arrivare nella serata di oggi le primissime dosi di vaccino per la Campania, ma il grosso dei 35.000 Vaccini giungerà da domani al 2 gennaio. La consegna è stata rallentata dall’ondata di maltempo in Europa. La Regione Campania con i suoi 27 hub è già pronta per la fase 2 delle vaccinazioni antiCovid: 24 ore dopo l’arrivo dei Vaccini ogni hub potrà iniziare la somministrazione che quindi partirà già dal 31 dicembre per operatori sanitari e delle Rsa. L’Unità di crisi della Regione Campania ha ricevuto “la comunicazione ufficiale dell’Aifa sulla possibilità di estrapolare da ogni singola fiala di vaccino contro il Covid19 non cinque dosi ma sei. Il via libera definitivo è atteso per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Potrebbero arrivare nella serata di oggi le primissime dosi di vaccino per la, ma il grosso dei 35.000giungerà daal 2 gennaio. La consegna è stata rallentata dall’ondata di maltempo in Europa. La Regionecon i suoi 27 hub è già pronta per la2 delle vaccinazioni anti: 24 ore dopo l’arrivo deiogni hub potrà iniziare la somministrazione che quindi partirà già dal 31 dicembre per operatori sanitari e delle Rsa. L’Unità di crisi della Regioneha ricevuto “la comunicazione ufficiale dell’Aifa sulla possibilità di estrapolare da ogni singola fiala di vaccino contro il19 non cinque dosi ma sei. Il via libera definitivo è atteso per ...

