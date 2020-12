Vaccini Covid in Campania, arriva il primo vero stock: ecco 33mila dosi (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il V-Day del 27 dicembre da oggi si entra nel vivo del programma vaccinale. L'arrivo delle prime dosi della Pfizer in Italia era atteso per oggi presso lo scalo militare di Pratica di Mare... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il V-Day del 27 dicembre da oggi si entra nel vivo del programma vaccinale. L'arrivo delle primedella Pfizer in Italia era atteso per oggi presso lo scalo militare di Pratica di Mare...

valigiablu : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile - Agenzia_Ansa : #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla… - Corriere : O ti vaccini o ti licenzio? «Sì. Perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fron… - infoitinterno : Vaccini Covid in Campania, arriva il primo vero stock: ecco 33mila dosi - tigrelt : RT @Teresat14547770: Il maltempo ferma i vaccini, 470mila dosi bloccate per neve | -