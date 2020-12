Vaccini, così la Germania frega l'Europa Da Pfizer 30 milioni di dosi extra (Di martedì 29 dicembre 2020) La Germania si e' assicurata altre 30 milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, che, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, si aggiungono alle 55,8 milioni di dosi dello stesso immunizzante, che arriveranno tramite l'accordo fatto dall'Ue. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 dicembre 2020) Lasi e' assicurata altre 30didi vaccino/BioNTech, che, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, si aggiungono alle 55,8didello stesso immunizzante, che arriveranno tramite l'accordo fatto dall'Ue. Segui su affaritaliani.it

RobertoBurioni : In Brasile sperimentano il vaccino cinese, e dichiarano “efficienza sopra il 50%” ma senza dettagli perché così im… - RobertoBurioni : Da lunedì 28 dicembre, ogni settimana, in edicola insieme al @Corriere un libro di una collana da me curata che par… - SkyTG24 : Pillole di #vaccino: perché alcuni vaccini si ottengono in così poco tempo, mentre in altri casi sono trent'anni ch… - pasquinonaz : @Beaoh11 Va bene ha ragione lei ! Non si vaccini perché le dosi le porta il pizzaboys così è tranquillo! Io le ho s… - counterchoir : RT @Luca_Fantuzzi: @dottorbarbieri Io, fossi un membro del governo, prima di fare queste dichiarazioni mi chiederei cosa è successo in poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini così Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera