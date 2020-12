Vaccini anti Covid, rinviate le consegne di Pfizer. Arcuri: “Aggiornato il calendario, le dosi arriveranno in Italia in serata” (Di martedì 29 dicembre 2020) Come si temeva già lunedì, la consegna delle dosi del vaccino anti Covid è slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che la Pfizer “ha appena comunicato un diverso calendario per la consegna dei Vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea”. Le 469.950 dosi di vaccino, il cui arrivo era previsto per oggi 29 dicembre, arriveranno solo nella notte, a bordo di sei aerei. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire dalla mattinata del 30 dicembre, nei 300 hub del Paese, i siti di somministrazione individuati da Arcuri in accordo con le Regioni. “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Come si temeva già lunedì, la consegna delledel vaccinoè slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenicoha annunciato che la“ha appena comunicato un diversoper la consegna deiin, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea”. Le 469.950di vaccino, il cui arrivo era previsto per oggi 29 dicembre,solo nella notte, a bordo di sei aerei. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire dalla mattinata del 30 dicembre, nei 300 hub del Paese, i siti di somministrazione individuati dain accordo con le Regioni. “Le ...

