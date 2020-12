Vaccini anti Covid agli operatori sanitari del Fvg: quasi 1700 prenotazioni in poche ore (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle 19.30 di ieri ' le prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al vaccino come previsto dal piano nazionale ... Leggi su udinetoday (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle 19.30 di ieri ' leeffettuate dalle categorie prioritarie del settoreo e socioo del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al vaccino come previsto dal piano nazionale ...

istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - fattoquotidiano : VACCINI ANTI COVID In arrivo anche il farmaco di AstraZeneca [Leggi] - zaiapresidente : ?????? VACCINI ANTI COVID, ECCO COME PROCEDEREMO A PARTIRE DA DOMANI: 186.225 ATTESI IN VENETO ENTRO IL 25 GENNAIO. ?????? - Grizzly_volante : RT @BeaLorenzin: Che paese è quello dove #ClaudiaAlivernini deve diventare capitana coraggiosa per essersi vaccinata.Basta violenza su soci… - PicchioRocca : RT @Michele_Arnese: Germania, ecco efficienze, furbizie e defaillance sui vaccini anti Covid -