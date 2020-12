Usati e scartati. Irragionevole escludere il personale sanitario non italiano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) In Italia li usiamo e poi li scartiamo. I professionisti stranieri della sanità in Italia, dunque quelli senza cittadinanza italiana o dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono circa 50.000. Tra essi la maggior parte sono medici e infermieri, poi ci sono farmacisti, fisioterapisti, psicologi e altri categorie sanitarie. Con l’articolo 13 del decreto “Cura Italia”, per la durata dell’emergenza è stata riconosciuta la possibilità, che prima non esisteva, a medici e infermieri stranieri di esercitare anche in strutture pubbliche. A questi professionisti, che pure sono in prima linea nella lotta al coronavirus, non sarà possibile accedere stabilmente al sistemapubblico. Questi professionisti hanno titoli, competenze e l’esperienza richieste dal nostro ordinamento; hanno accumulato una lunga permanenza nel nostro Paese, e ...