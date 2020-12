USA, duemila dollari ad ogni americano: via libera della Camera (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Via libera bipartisan della Camera con 275 voti a favore e 134 contrari (superando così i due terzi della maggioranza richiesta per le procedure di voto veloci) all’aumento da 600 a 2.000 dollari per gli aiuti diretti agli americani. Il provvedimento passa ora al Senato a maggioranza repubblicana. L’aumento da 600 a 2.000 dollari è stato chiesto da Donald Trump nel firmare il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all’economia. Una firma decisamente sofferta quella del Presidente, che inizialmente aveva minacciato il veto sul provvedimento perché “molto diverso rispetto a quanto anticipato”. Poi, in seguito al pressing di molti repubblicani, domenica scorsa, a sorpresa, Trump ha tolto il veto al pacchetto di stimoli da 900 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Viabipartisancon 275 voti a favore e 134 contrari (superando così i due terzimaggioranza richiesta per le procedure di voto veloci) all’aumento da 600 a 2.000per gli aiuti diretti agli americani. Il provvedimento passa ora al Senato a maggioranza repubblicana. L’aumento da 600 a 2.000è stato chiesto da Donald Trump nel firmare il piano da 900 miliardi didi stimoli all’economia. Una firma decisamente sofferta quella del Presidente, che inizialmente aveva minacciato il veto sul provvedimento perché “molto diverso rispetto a quanto anticipato”. Poi, in seguito al pressing di molti repubblicani, domenica scorsa, a sorpresa, Trump ha tolto il veto al pacchetto di stimoli da 900 miliardi di ...

