Usa: aumentato a 2mila dollari gli aiuti diretti agli americani. Conflitto Camera-Trump (Di martedì 29 dicembre 2020) L'incremento, da 600 a 2.000 dollari a testa agli americani, era stato chiesto dal presidente uscente. La Camera però, ha sfidato Trump annullando il suo veto sulla legge sulla Difesa. Il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 dicembre 2020) L'incremento, da 600 a 2.000a testa, era stato chiesto dal presidente uscente. Laperò, ha sfidatoannullando il suo veto sulla legge sulla Difesa. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa aumentato Coronavirus oggi. Scoperta “variante italiana simile a quella inglese” Il Sole 24 ORE Usa: sì della Camera ad aumento bonus per gli americani, l’assegno sarà di $ 2 mila

Disco verde dalla Camera Usa all’aumento a 2.000 dollari dai 600 previsti per gli aiuti diretti agli americani, nell’ambito del piano di stimoli da 900 miliardi di dollari per affrontare la crisi inne ...

Previsioni su Oro, Petrolio e Gas Naturale: la Russia vuole Aumentare ancora la Produzione di Petrolio

Petrolio e oro sono rimasti poco mossi, ma si intravede già l'impatto delle campagne di vaccinazioni sulla domanda di greggio.

