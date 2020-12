Uomo al lavoro, moglie in famiglia. Locandina sessista di Confcommercio, scoppia la bufera: “È Medioevo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Uomo che lavora e che “guarda speranzoso al futuro”, una donna indicata come “sua moglie, la sua famiglia” e un bambino, “suo figlio, il suo futuro”. È questo il contenuto della Locandina pubblicata da Confcommercio – Province di Lucca e Massa Carrara che ha scatenato l’indignazione sui social, tanto da costringere l’associazione a pubblicare un post in cui si scusa per la scelta, accusata di dipingere un’idea di famiglia in cui la donna pensa solo alla famiglia e l’Uomo porta il pane a casa. “Per grafica e contenuto sarebbe stato un manifesto epocale durante il boom degli anni 50“, scrive un utente, mentre un altro parla di una visione “medioevale” della famiglia. Il progetto a cui è riferita la Locandina è uno ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Unche lavora e che “guarda speranzoso al futuro”, una donna indicata come “sua, la sua” e un bambino, “suo figlio, il suo futuro”. È questo il contenuto dellapubblicata da– Province di Lucca e Massa Carrara che ha scatenato l’indignazione sui social, tanto da costringere l’associazione a pubblicare un post in cui si scusa per la scelta, accusata di dipingere un’idea diin cui la donna pensa solo allae l’porta il pane a casa. “Per grafica e contenuto sarebbe stato un manifesto epocale durante il boom degli anni 50“, scrive un utente, mentre un altro parla di una visione “medioevale” della. Il progetto a cui è riferita laè uno ...

andrimail1 : @SkyTG24 il dipendente puo' appellarsi alla corte dei diritti dell'uomo e aspettare tranquillamente la sentenza che… - Satryland59 : RT @DeaPaola: Siamo oltre l'imbarazzo: siamo all'offesa del lavoro delle donne, sempre raffigurate come secondarie, ancillari, angeli del f… - DeaPaola : Siamo oltre l'imbarazzo: siamo all'offesa del lavoro delle donne, sempre raffigurate come secondarie, ancillari, an… - LukeRedblack : @SebVernazza non si vergogna di aver scritto questo articolo? Quando lei si alza la mattina e si guarda allo specch… - musci_edoardo : @bip_show Perche molte multinazionali e banche d'investimento scomparirebbero,di conseguenze tutte quelle persone c… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo lavoro Malore al lavoro, un uomo di 51 anni in ospedale SIRENE DI NOTTE Prima Lodi Operaio di 42 anni ferito a una gamba da una lastra di ferro

Livorno: incidente al varco Valessini. L'uomo non è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Svs ...

Il copilota sviene mentre è ai comandi: volo della British Airways costretto all’atterraggio di emergenza

Paura su un volo della British Airways partito da Londra il 26 dicembre e diretto ad Atene: mentre l’aereo sorvolava la Croazia, all’altezza della capitale Zagrabria, il copilota ha detto di sentirsi ...

Livorno: incidente al varco Valessini. L'uomo non è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Svs ...Paura su un volo della British Airways partito da Londra il 26 dicembre e diretto ad Atene: mentre l’aereo sorvolava la Croazia, all’altezza della capitale Zagrabria, il copilota ha detto di sentirsi ...