Uomini e Donne anticipazioni 29 dicembre: Davide manda su tutte le furie Beatrice (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 dicembre arrivano alla resa dei conti sul percorso di Davide Donadei. Il tronista, dopo aver mandato su tutte le furie Chiara e Beatrice, rivela di essere vicino alla scelta, così come Sophie Codegoni. Le anticipazioni di Uomini e Donne non si fermano nemmeno durante il periodo natalizio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledidel 29arrivano alla resa dei conti sul percorso diDonadei. Il tronista, dopo averto suleChiara e, rivela di essere vicino alla scelta, così come Sophie Codegoni. Ledinon si fermano nemmeno durante il periodo natalizio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

