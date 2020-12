Un'ora sola vi vorrei, Feste/ Diretta 29 dicembre: Flora Canto al fianco di Brignano. Nicola Piovani ospite (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’ora sola vi vorrei, il nuovo show di Enrico Brignano, torna in onda con l’ultimo speciale natalizio con Nicola Piovani ospite e l'omaggio a Gigi Proietti. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’oravi, il nuovo show di Enrico, torna in onda con l’ultimo speciale natalizio cone l'omaggio a Gigi Proietti.

natsreche : RT @SGOwnsMySoul: Samantha: 'Dayane tu hai scelto Rosalinda e lei ha scelto te...non buttate quello che avete, ora lei è arrabbiata e tu se… - DBoltri : Un'ora sola Vi vorrei Per le Feste in onda su Rai 2 ( Oggi dalle 21:20 ) ?@chiccolina69? ?????????????????????????? - ddkiyoko : RT @SGOwnsMySoul: Samantha: 'Dayane tu hai scelto Rosalinda e lei ha scelto te...non buttate quello che avete, ora lei è arrabbiata e tu se… - annarigel : RT @xelthecactus: solo io sento che dayane è al limite per tutto ciò che sta sopportando? so che il capri-gate e altre dinamiche sono zero… - Angela3v999 : @pinuccia222 @blacklions24 @AlbertoCrescini @BrunoVespa In un mondo globalizzato un’Italietta come siamo ora, una I… -