Una Vita | anticipazioni 30 dicembre | Felipe decide di liberare Marcia da solo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 dicembre 2020) Una30: domani vedremo come continuerà l’intricata vicenda del sequestro dida parte di Cesar Andrade e dei tentativi didi liberarla. Una30deluso da Mauro,di agire autonomamenteha appreso che Mauro, il quale lo sta aiutando a cercare dida Andrade, continua ad essere un poliziotto. Si è messo d’accordo con il Commissario Mendez per organizzare un piano, ma ciò non sta bene all’avvocato. Infatti loro vorrebbero attendere il “momento giusto” per agire, mentrevorrebbe salvare rapidamente la sua amata e le altre ragazze rese ...