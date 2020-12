"Una questione di valori". Cota dalla Lega a Forza Italia, le parole che fanno stra-godere Berlusconi (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte dal 2010 al 2014, dove ha guidato una giunta di centrodestra guidata dalla Lega, aderisce a Forza Italia. È stato lo stesso Cota - che quest'anno, dopo il passaggio dalla Lega Nord alla Lega Salvini premier, non ha rinnovato l'adesione al Carroccio - a spiegare su Facebook i motivi della sua scelta: «Sono un uomo politicamente libero di guardare avanti e di scegliere il percorso per me più coerente. Proprio in tale prospettiva ho preso questa decisione». Forza Italia, spiega a Libero l'ex governatore piemontese, «è la Forza che attualmente meglio rappresenta i valori in cui credo: i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto, presidente della Regione Piemonte dal 2010 al 2014, dove ha guidato una giunta di centrodeguidata, aderisce a. È stato lo stesso- che quest'anno, dopo il passaggioNord allaSalvini premier, non ha rinnovato l'adesione al Carroccio - a spiegare su Facebook i motivi della sua scelta: «Sono un uomo politicamente libero di guardare avanti e di scegliere il percorso per me più coerente. Proprio in tale prospettiva ho preso questa decisione»., spiega a Libero l'ex governatore piemontese, «è lache attualmente meglio rappresenta iin cui credo: i ...

Ultime Notizie dalla rete : Una questione Vaccino Covid-19, Zampa: “Bisogna imporlo ai docenti, è una questione di buon senso” Orizzonte Scuola "Vaccini obbligatori? E' una questione di responsabilità verso gli altri"

Presidente, lei si vaccinerà? «Assolutamente. Appena possibile lo farò e non vedo l’ora. Anche per essere più libero nel mio lavoro e non avere quella paura di fondo di infettarmi. Ho una certa età, d ...

Una via Gianni Rodari per i senza fissa dimora

Cambio di toponomastica a Lecco. Il Comune, infatti, ha inaugurato una via immaginaria intitolata a Gianni Rodari, alla quale ricondurre il domicilio delle persone senza fissa dimora, fino a ieri conv ...

