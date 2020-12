Una infermiera positiva al Covid il giorno dopo aver fatto il vaccino (Di martedì 29 dicembre 2020) Qual è stato il problema? Che aveva preso il virus nei giorni precedenti e tutti sappiamo che il vaccino immunizza circa 21 giorni dopo il secondo richiamo, ossia un mese circa dopo la prima ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Qual è stato il problema? Che aveva preso il virus nei giorni precedenti e tutti sappiamo che ilimmunizza circa 21 giorniil secondo richiamo, ossia un mese circala prima ...

Ettore_Rosato : Un gruppo di #NoVax ha preso di mira Claudia, l'infermiera che per prima si è sottoposta al vaccino anti-covid in I… - Piu_Europa : “Vediamo quando muori” E’ una delle frasi dei #novax rivolte sui social a #ClaudiaAlivernini, infermiera e volto si… - pdnetwork : 'È morta dopo aver fatto il vaccino'. Così i 'No Vax' hanno annunciato sui social la morte dell'infermiera Tiffany… - AurelianoStingi : @alfonso36366302 Bhe cmq il vaccino protegge al 95%, poi un infermiera ha un esposizione al più alta di una persona 'normale' - AlfredoSalvati : RT @Piu_Europa: “Vediamo quando muori” E’ una delle frasi dei #novax rivolte sui social a #ClaudiaAlivernini, infermiera e volto simbolo de… -