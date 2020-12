Un uomo è stato positivo al Covid per 250 giorni, prima di morire (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Un paziente immunodepresso è risultato positivo al Covid continuativamente per 250 giorni all'ospedale San Martino di Genova prima di morire. L'ha riferito il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico, Matteo Bassetti, nel punto stampa sull'emergenza sanitaria. "È un caso record per la letteratura scientifica internazionale", ha detto l'infettivologo, "che ci dimostra la forza del virus. Purtroppo, alla fine il paziente è deceduto". Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Un paziente immunodepresso è risultatoalcontinuativamente per 250all'ospedale San Martino di Genovadi. L'ha riferito il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico, Matteo Bassetti, nel punto stampa sull'emergenza sanitaria. "È un caso record per la letteratura scientifica internazionale", ha detto l'infettivologo, "che ci dimostra la forza del virus. Purtroppo, alla fine il paziente è deceduto".

