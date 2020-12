UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 30 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 29 dicembre 2020)di Unalin onda30: Vittorio Del Bue (Amato D'Auria) intende organizzare un grande veglione di Capodanno. Alex (Maria Maurigi) non è d'accordo con la decisione di Vittorio e anche i condomini appaiono preoccupati, ma il ragazzo è deciso e vuole andare fino in fondo. Riuscirà a mettere su la mega-festa? Giulia (Marina Tagliaferri) è molto dispiaciuta perché vede la nipotina Bianca (Sofia Piccirillo) triste per la mancanza dei genitori. A quel punto, la Poggi decide di parlare con Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).