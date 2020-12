Un Posto al Sole, anticipazioni 30 dicembre: Vittorio decide di organizzare una grande festa per Capodanno (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni 30 dicembre: Capodanno sta per arrivare anche nella soap. Cosa succederà? Un Posto al Sole, anticipazioni 30 dicembre: Vittorio ha una grande idea per Capodanno, ma non tutti sono d’accordo Vittorio ha deciso di organizzare a Palazzo Palladini un Veglione di San Silvestro memorabile, ma Alex e gli altri condomini non saranno esattamente favorevoli, scopriremo perché e se il ragazzo la spunterà. Giulia preoccupata per Bianca, contatta Angela e Franco Giulia si accorge che la piccola Bianca è ancora triste, perché mamma e papà non le staranno vicino nemmeno a Capodanno (sono ancora in Nuova Zelanda), ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 29 dicembre 2020) Unal30sta per arrivare anche nella soap. Cosa succederà? Unal30ha unaidea per, ma non tutti sono d’accordoha deciso dia Palazzo Palladini un Veglione di San Silvestro memorabile, ma Alex e gli altri condomini non saranno esattamente favorevoli, scopriremo perché e se il ragazzo la spunterà. Giulia preoccupata per Bianca, contatta Angela e Franco Giulia si accorge che la piccola Bianca è ancora triste, perché mamma e papà non le staranno vicino nemmeno a(sono ancora in Nuova Zelanda), ...

