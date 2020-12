Un posto al sole, anticipazioni 30 dicembre: il desiderio di Vittorio (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giovane Vittorio avrà un grande desiderio per quanto riguarda la sera dell’ultimo dell’anno. Le anticipazioni Un posto al sole relative alla puntata in onda il 30 dicembre, rivelano che il ragazzo vorrà organizzare un grande veglione di Capodanno e non si fermerà davanti a nulla. Nemmeno le resistenze di Alex gli faranno cambiare idea. Nel frattempo, Giulia non sopportando di vedere Bianca così triste per l’assenza dei genitori, deciderà di parlare con Franco e Angela. Un posto al sole, trama 30 dicembre: Vittorio vuole organizzare una festa memorabile La trama Un posto al sole relativa all’episodio in onda domani 30 dicembre, svelano che Vittorio ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giovaneavrà un grandeper quanto riguarda la sera dell’ultimo dell’anno. LeUnalrelative alla puntata in onda il 30, rivelano che il ragazzo vorrà organizzare un grande veglione di Capodanno e non si fermerà davanti a nulla. Nemmeno le resistenze di Alex gli faranno cambiare idea. Nel frattempo, Giulia non sopportando di vedere Bianca così triste per l’assenza dei genitori, deciderà di parlare con Franco e Angela. Unal, trama 30vuole organizzare una festa memorabile La trama Unalrelativa all’episodio in onda domani 30, svelano che...

