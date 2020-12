Un Posto al Sole Anticipazioni 30 dicembre 2020: Vittorio fuori controllo. Ecco cosa sta succedendo... (Di martedì 29 dicembre 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 30 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio vuole organizzare un mega-veglione per Capodanno ma rischia di combinarla davvero grossa. Leggi su comingsoon (Di martedì 29 dicembre 2020) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 30. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,vuole organizzare un mega-veglione per Capodanno ma rischia di combinarla davvero grossa.

