Un posto al sole, anticipazioni 1° gennaio: il piano di Roberto viene svelato (Di martedì 29 dicembre 2020) Il primo appuntamento del nuovo anno con Un posto al sole, sarà a dir poco esplosivo. Le anticipazioni relative alla puntata in onda il 1° gennaio, rivelano che il diabolico piano di Roberto verrà finalmente alla luce e l'evento avrà delle conseguenze dal potenziale tragico per Marina e Fabrizio. Nel frattempo, Vittorio organizzerà una festa di Capodanno destinata a fare la storia di Palazzo Palladini, almeno secondo lui. Infine, Renato cercherà di liberarsi dei fuochi d'artificio troppo rumorosi che ha acquistato dandoli a Raffaele. Un posto al sole, trama 1° gennaio: il piano di Roberto viene alla luce Roberto ha messo in atto un piano molto astuto ...

