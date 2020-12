Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani (Di martedì 29 dicembre 2020) Il commissario Arcuri: "L'azienda ci ha comunicato un diverso calendario di consegna". La distribuzione proseguirà anche il 31 dicembre Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) Il commissario Arcuri: "L'azienda ci ha comunicato un diverso calendario di consegna". La distribuzione proseguirà anche il 31 dicembre

