Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 19:10 Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fine apertura ancora il terremoto di magnitudo 6.0 4 registrato oggi in Croazia avvertito in Italia a lungo la costa Adriatica da Trieste all'abruzzo la scossa si è sentita anche in Ravenna nord di Napoli gravi danni nell'area del sisma edifici crollati per cui un asilo tunica vittima accertata finora è una ragazzina di 12 anni interrotta elettricità e linee telefoniche chiusa per precauzione la centrale nucleare in Slovenia nel corso di una telefonata Tra von der leyen è il premier croato plenkovic l'Unione Europea offerta aiuti delle scorte di circa 470 mila dosi del vaccino Fazer rallentato delle forti nevicate è previsto questa notte a bordo di te ieri che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del paese Tra cui quelli di Milano e

