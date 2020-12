Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)dailynews radiogiornale 29 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura del terremoto di magnitudo 6.0 4 che si è registrato in Croazia avvertito anche in Italia a lungo la costa Adriatica da Trieste l’Abruzzo secondo le prime Stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa si è sentita anche nel Ravennate a nord di Napoli gravi danni in Croazia edifici crollati interrotta elettricità e telefonica faccine un po’ di 470000 dosi è bloccato in Belgio per il maltempo slitta così almeno un giorno l’arrivo in Italia del vaccino anti covid della Spider mentre continua a far discutere l’ordine di 30 milioni di dosi da della Germania alla Biotech al di fuori delle contratto siglato con l’Unione Europea è proprio in Germania che ha già vaccinato 42000 persone si è scoperto che la variante inglese del virus era presente ...