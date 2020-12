Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio filler senza adesione si va verso l’obbligatorietà del vaccino se nei prossimi mesi la campagna non dovesse raggiungere i due terzi della popolazione Allora si dovrebbe prendere delle contromisure la terza Ondata ci sarà di sicuro mozzo dice il vaccino sia obbligatorio per medici e personale sanitario Spagna slitta l’arrivo dei vaccini in Italia 470 mila dosi rischia di slittare a causa del maltempo la consegna era prevista domani nelle regioni italiane prevista già oggi 29 dicembre a quanto si prende la casa farmaceutica informerà le strutture preposte su eventuali ritardi con slittamenti anche di un giorno vorrai mica accordo Germania con te che per 30 milioni di vaccini Galli dice non eravamo noi i furbetti questo il commento del responsabile del reparto Malattie Infettive ...