Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470000 dosi di vaccino della pfizer che era prevista per oggi nelle regioni italiane la casa farmaceutica dovrebbe informare le strutture preposte eventualità slittamenti anche di un giorno fa discutere intanto l’ordine di 30 milioni di dosi da parte della Germania alla biblioteca Inviami laterale c’è al di fuori del contratto siglato con l’Unione Europea cresce la polemica sulla obbligo di vaccinazione anti covid per medici e personale sanitario Renzi si schiera a favore punta a introdurla subito almeno per gli operatori sanitari e socio-sanitari la Sottosegretario alla salute Sandra zampa dice l’obbligo andrebbe considerato Ma per la ministra della pia Fabiana dadone basterebbe una forte ...