Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 09 | 10

(Di martedì 29 dicembre 2020)dailynews radiogiornale martedì 29 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in cresce la polemica sulla obbligo di vaccinazione anti covid per medici e personale sanitario Renzi si schiera a favore punta introdurla subito almeno per gli operatori sanitari e socio-sanitari da Sottosegretario la Sandra zampa dice che l’obbligo andrebbe considerato Ma per la ministra della pia Fabiana dadone basterebbe una forte raccomandazione al Presidente della federazione degli ordini dei medici anelli dice che deve essere la politica il vasino e decidere per legge ma parla di obbligo deontologico di possibili sanzioni l’ordine dei medici diavviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 medici No vax la camera ha approvato l’aumento del 2000 dollari per gli aiuti in diretta e gli americani l’aumento era stato chiesto Donald Trump il ...