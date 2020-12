Uganda | uccisa guardia del corpo di Bobi Wine

(Di martedì 29 dicembre 2020): ucciso Francis Senteza ladeldi: è stato investito durante un comizio in cui sono intervenute le forze di sicurezza E’ morto per le ferite riportate Francis Senteza, una delle guardie deldel candidato alle elezioni presidenziali. L’incidente è avvenuto durante un comizio in cui sono intervenute le… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Dire : #Uganda, ucciso il bodyguard dell'oppositore Bobi Wine. Scomparso un ex pugile anti Musuveni. -

Ultime Notizie dalla rete : Uganda uccisa

Dire

Uganda: ucciso Francis Senteza la guardia del corpo di Bobi Wine: è stato investito durante un comizio in cui sono intervenute le forze di sicurezza E’ morto per le ferite riportate Francis Senteza ...

Uganda, uccisa la guardia del corpo di Bobi Wine: investito dalla Polizia

Le elezioni sono previste per il prossimo 14 gennaio, il presidente in carica Musuveni è al potere da trent'anni ...