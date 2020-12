UFFICIALE – Juventus, rinnovata la sponsorizzazione con Jeep. I dettagli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Jeep-Juventus, è UFFICIALE: rinnovata la sponsorizzazione fino al 2023/24. I dettagli legati al rinnovo per le maglie bianconere Attraverso il proprio sito UFFICIALE, la Juventus ha comunicato il rinnovo della sponsorizzazione con la Jeep fino alla stagione 2023/24. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), èlafino al 2023/24. Ilegati al rinnovo per le maglie bianconere Attraverso il proprio sito, laha comunicato il rinnovo dellacon lafino alla stagione 2023/24. «Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo delladella maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagnaed il branddalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un ...

