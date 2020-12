Ufficiale: Italia Viva lascia la maggioranza Smentito il coordinatore cittadino Malan (Di martedì 29 dicembre 2020) di Erika Noschese Una nota ufficiosa che presto fa il giro del web, per errore. Ma ormai il danno è fatto: Italia Viva lascia la maggioranza del sindaco Napoli e lo annunciano con un comunicato stampa che non era pronto per la diffusione. A meno di 48 ore dalla fine di un 2020 travagliato sotto ogni punto di vista, il Comune di Salerno si appresta a vivere l’ultima seduta del consiglio comunale in un clima decisamente pesante per la giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. I consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura – per chiarezza estrema verso gli elettori e l’intera città di Salerno – hanno deciso di prendere le distanze dall’attuale maggioranza, al termine di un percorso doloroso quanto inevitabile. L’articolo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 dicembre 2020) di Erika Noschese Una nota ufficiosa che presto fa il giro del web, per errore. Ma ormai il danno è fatto:ladel sindaco Napoli e lo annunciano con un comunicato stampa che non era pronto per la diffusione. A meno di 48 ore dalla fine di un 2020 travagliato sotto ogni punto di vista, il Comune di Salerno si appresta a vivere l’ultima seduta del consiglio comunale in un clima decisamente pesante per la giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. I consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura – per chiarezza estrema verso gli elettori e l’intera città di Salerno – hanno deciso di prendere le distanze dall’attuale, al termine di un percorso doloroso quanto inevitabile. L’articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Italia Xiaomi Mi 11, il primo smartphone con Snapdragon 888 è ufficiale Tom's Hardware Italia Niente Brexit per gli operatori telefonici inglesi: le tariffe europee non cambiano

I 4 principali provider del Regno unito confermano che da gennaio 2021 nulla cambierà per le tariffe telefoniche in roaming: navigare e telefonare in Europa continuerà a costare come in patria, così c ...

Covid, meno tamponi molecolari: così in Italia il tasso di positività cresce

Con i test molecolari in calo cambia la mappa dei positivi. Da novembre, quando hanno preso piede gli antigenici in farmacia, l'utilizzo dei molecolari è divenuto più ...

I 4 principali provider del Regno unito confermano che da gennaio 2021 nulla cambierà per le tariffe telefoniche in roaming: navigare e telefonare in Europa continuerà a costare come in patria, così c ... Con i test molecolari in calo cambia la mappa dei positivi. Da novembre, quando hanno preso piede gli antigenici in farmacia, l'utilizzo dei molecolari è divenuto più ...