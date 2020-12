Udinese, Gotti: “Abbiamo un buon potenziale ma l’obiettivo resta la salvezza. Il mio rinnovo? Sentite cose false” (Di martedì 29 dicembre 2020) L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club friulano. Ecco un estratto delle sue parole: "Non so di preciso dove può arrivare la mia squadra, però posso dire che la volontà è quella di spingere il gas fino al massimo sfruttando tutti i cavalli. Abbiamo delle potenzialità e ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo mai distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo che è quello di arrivare a 40 punti. Ad oggi posso dire che avremmo meritato di avere qualche punto in più. Il mio rinnovo? È passato il messaggio che io non volessi restare ad Udine e non è vero, Abbiamo solamente ritardato di qualche giorno le firme".caption id="attachment 1066053" align="alignnone" width="5568" Gotti, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) L'allenatore dell', Lucaha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club friulano. Ecco un estratto delle sue parole: "Non so di preciso dove può arrivare la mia squadra, però posso dire che la volontà è quella di spingere il gas fino al massimo sfruttando tutti i cavalli.delle potenzialità e ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo mai distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo che è quello di arrivare a 40 punti. Ad oggi posso dire che avremmo meritato di avere qualche punto in più. Il mio? È passato il messaggio che io non volessire ad Udine e non è vero,solamente ritardato di qualche giorno le firme".caption id="attachment 1066053" align="alignnone" width="5568", getty images/caption ITA Sport Press.

