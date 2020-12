Uccisa Gudeta | regina delle capre felici | simbolo di integrazione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Agitu, la rifugiata etiope di 42 anni diventatadiper il ‘successo’ della sua azienda agricola ‘bio’ la ‘Capra Felice’ - undici ettari e ottantaautoctone nella Valle dei Mocheni, in Trentino - è stata trovata morta nella sua abitazione, a Frassilongo (Trento). Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna ci sarebbero lesioni riconducibili a un atto violento. Forse sarebbe stata colpita da un martello, alla testa. A trovare la donna già morta, in camera da letto, sono stati i vicini di casa, allertati da un conoscente della vittima preoccupato perchè la donna non era andata a un appuntamento. I carabinieri sono accorsi sul posto assieme al magistrato, e dal medico legale si attendono chiarimenti sulle cause del decesso. Dai primi riscontri non ...