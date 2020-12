Uccide la figlia di un anno schiacciandole la testa contro la parete: orrore in hotel (Di martedì 29 dicembre 2020) Uccide la figlia di un anno schiacciandole la testa contro la parete. Ha schiacciato la testa della figlia di un anno contro il muro, Uccidendola sul colpo. Una scena che sembra tratta da un film dell’orrore, ma che invece viene da un albergo in Kazakistan, dove un padre di 42 anni è stato arrestato per il delitto efferato. A difenderlo la madre della bambina: “Non lo avrebbe mai fatto intenzionalmente” Mohamed Barakat, 42enne londinese, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso la figlia di un anno schiacciandole la testa contro un muro. Una morte terribile, quella ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 29 dicembre 2020)ladi unlala. Ha schiacciato ladelladi unil muro,ndola sul colpo. Una scena che sembra tratta da un film dell’, ma che invece viene da un albergo in Kazakistan, dove un padre di 42 anni è stato arrestato per il delitto efferato. A difenderlo la madre della bambina: “Non lo avrebbe mai fatto intenzionalmente” Mohamed Barakat, 42enne londinese, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso ladi unlaun muro. Una morte terribile, quella ...

