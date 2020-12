Tutti siamo uno, parola di Chiara. E così "L'amore vince tutto" (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti siamo uno, legati gli uni agli altri nella condivisione, ed ugualmente responsabili del nostro destino. Il virus ha cancellato ogni differenza, rendendoci esposti, uguali nella fragilità». Lo afferma... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 dicembre 2020)uno, legati gli uni agli altri nella condivisione, ed ugualmente responsabili del nostro destino. Il virus ha cancellato ogni differenza, rendendoci esposti, uguali nella fragilità». Lo afferma...

fleinaudi : Quanto sarebbe stai bello se ieri per il #VDAY avessimo vaccinato anche un detenuto. Forza, facciamolo oggi e poi v… - Giorgiolaporta : Se #DeLuca per farsi una foto ha tolto un #vaccino a un medico che vive tra i malati di Covid, non è un eroe ma un… - marcodimaio : Odio online e complottismo vanno spesso a braccetto, come dimostra il caso di #ClaudiaAlivernini. Siamo un Paese li… - Alessio90505441 : @ChimicoScettico Dove ho studiato io c'erano tre indirizzi di studio, ma le basi sono le stesse, alla fine siamo tutti periti chimici. - acidissima_ : RT @Valsxxxx: #gfvip ma siamo tutti pronti a questa conversazione -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti siamo Tutti siamo uno, parola di Chiara. E così "L'amore vince tutto" Gazzetta del Sud Vaccini, duello sui numeri. «In arrivo 450 mila dosi ogni settimana»

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, lo ha garantito: l’Unione europea avrà dosi di vaccino sufficienti per tutti gli Stati membri. E i Dosi simboliche, quelle di ieri: l’Italia ha a ...

Milano come se fossi in vacanza

“Là dove c’era l’erba ora c’è una città”, cantava Adriano Celentano. Oltre all’apparenza di metropoli moderna però, Milano nasconde ancora luoghi verdi, angoli di campagna e posti silenziosi dove il t ...

