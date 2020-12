Turismo | presenze dimezzate negli esercizi ricettivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo estivo luglio-settembre, ledei clientisono complessivamente il 63,9% di quelle dell’anno precedente. Il calo è dovuto soprattutto alledei clienti stranieri, sono soltanto il 39,7% rispetto allo stesso trimestre del 2019; per i clienti italiani sono l’86,2%. Nei primi tre trimestri del 2020 diminuiscono drasticamente i viaggi svolti per motivi di lavoro dai residenti nel nostro Paese (-59%) e, in misura minore ma comunque ampia, quelli per vacanze (-23%). E’ quanto emerge dai dati del Report Istat sul movimento turistico in Italia. Nei mesi del lockdown (in particolare, dall’11 marzo al 4 maggio) la domanda quasi si è azzerata e lenelle strutture ricettive sono appena il 9% di quelle registrate nello ...