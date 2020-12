Turismo | dimezzate le presenze in hotel nel periodo gennaio-settembre

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nel 2020 in tutta Europa i flussi turistici hanno subito un profondo shock. I dati provvisori dell'Italia relativi ai primi nove mesi dell'anno sono in linea con il trend europeo (-50,9% sul 2019, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo dimezzate

Nel 2020 in tutta Europa i flussi turistici hanno subito un profondo shock. I dati provvisori dell'Italia relativi ai primi nove mesi dell'anno sono in linea con il trend europeo (-50,9% sul 2019, con ...Quasi azzerate durante il lockdown. Il ministro Franceschini: "Nel 2020 abbiamo stanziato 11 miliardi per turismo e cultura". L'appello al ...