Trovata morta in Trentino Agitu Ideo Gudeta, la “regina delle capre felici” (Di martedì 29 dicembre 2020) Riversa a terra, sul pavimento della camera da letto, ormai senza vita. Sul corpo segni di violenza. Agitu Ideo Gudeta, pastora di 42 anni originaria dell'Etiopia, nota con il s ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 29 dicembre 2020) Riversa a terra, sul pavimento della camera da letto, ormai senza vita. Sul corpo segni di violenza., pastora di 42 anni originaria dell'Etiopia, nota con il s ... sul sito.

ilpost : È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni - repubblica : Trentino, trovata morta Agitu Gudeta, simbolo di integrazione. Ipotesi omicidio - LaStampa : Trovata morta in Trentino Agitu Ideo Gudeta, la “regina delle capre felici” - Noovyis : (Agitu Gudeta, la pastora etiope simbolo d’integrazione trovata morta nella sua casa in Trentino: indagano i carabi… - cognomevic : RT @ciropellegrino: Frassilongo, trovata morta la pastora #AgituGudeta: 'Ferite sul corpo, probabile omicidio' -