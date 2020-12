Trento | Agitu Gudeta trovata morta in casa Denunciò episodi di razzismo

(Di martedì 29 dicembre 2020) La profuga etiope gestiva un allevamento di capre ed era indicata come esempio positivo di integrazione. Sul corpo trovate diverse ferite, si teme un omicidio

TgrRaiTrentino : ++++ Valle dei Mocheni. Uccisa Agitu Ideo Trovata senza vita la giovane etiope che due anni fa era stata aggredita… - Corriere : Il giallo della «regina delle capre» trovata morta in casa: denunciò episodi di razzismo - civati : Una storia terribile. - LucianaCiolfi : RT @civati: Una storia terribile. - HuertDeAuteuil : RT @civati: Una storia terribile. -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Agitu

Agitu Gudeta, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino e diventata simbolo di integrazione è stata trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un’azienda agr ...Il corpo senza vita della donna etiope è stato rinvenuto nella sua casa in Trentino. Si tratterebbe di omicidio. Aveva ricevuto minacce a sfondo razziale.