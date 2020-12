Trentino: trovata morta Agitu Ideo Gudeta, la “regina delle capre felici” simbolo di integrazione. Si indaga per omicidio (Di martedì 29 dicembre 2020) Trentino: trovata morta Agitu Ideo Gudeta, pastora simbolo di integrazione È stata trovata morta nella sua abitazione in Trentino, Agitu Ideo Gudeta, pastora di 42 anni divenuta un simbolo di integrazione. Soprannominata la “regina delle capre felici”, la 42enne originaria dell’Etiopia è stata trovata senza vita nel suo appartamento situato a Frassilongo, in Val dei Mocheni, nella serata di martedì 29 dicembre. Secondo le prime informazioni, la donna, trovata riversa a terra, presenterebbe ferite sul corpo. L’ipotesi ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020), pastoradiÈ statanella sua abitazione in, pastora di 42 anni divenuta undi. Soprannominata la “”, la 42enne originaria dell’Etiopia è statasenza vita nel suo appartamento situato a Frassilongo, in Val dei Mocheni, nella serata di martedì 29 dicembre. Secondo le prime informazioni, la donna,riversa a terra, presenterebbe ferite sul corpo. L’ipotesi ...

