Trentamila euro per il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno (Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’ambito della programmazione di interventi speciali e mirati a supporto dell’accoglienza turistica regionale, la Giunta ha stanziato un finanziamento di 30 mila euro da destinare al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno per il recupero e la rifunzionalizzazione del foyer per attività congressuali e convegnistiche. In questo momento emergenziale, in cui tra i settori ad essere più colpiti c’è quello del turismo, è importante promuovere e sostenere progetti innovativi che favoriscano l’offerta sul territorio. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’ambito della programmazione di interventi speciali e mirati a supporto dell’accoglienza turistica regionale, la Giunta ha stanziato un finanziamento di 30 mila euro da destinare al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno per il recupero e la rifunzionalizzazione del foyer per attività congressuali e convegnistiche. In questo momento emergenziale, in cui tra i settori ad essere più colpiti c’è quello del turismo, è importante promuovere e sostenere progetti innovativi che favoriscano l’offerta sul territorio.

giampieromart : @Penelop02897772 @CalaminiciM È già sceso il prezzo. Ora un trattamento costa solo sui trentamila euro. - Blackskorpion4 : RT @assurdistan: #BreakingNews Dramma. Dudú per Santo Stefano chiede la buonuscita a Berlusconi. Cinque milioni piú trentamila euro al mese… - assurdistan : #BreakingNews Dramma. Dudú per Santo Stefano chiede la buonuscita a Berlusconi. Cinque milioni piú trentamila euro… - butlerplease : 34 anni prelievo di trentamila euro, spero di arrivarci anche io così. #chilhavisto - iltirreno : ??Tamponi e test sierologici per tutti i dipendenti comunali di Rosignano -

Ultime Notizie dalla rete : Trentamila euro Contributi economici per trentamila euro per le imprese danneggiate dal covid LA NAZIONE Contributi economici per trentamila euro per le imprese danneggiate dal covid

Il sindaco Marzia Niccoli rende nota la possibilità di ottenere un contributo economico straordinario destinato alle imprese che hanno subito limitazioni di attività a causa dell’emergenza straordinar ...

Nuove luci a led allo stadio Davanzo con una spesa di trentamila euro

Previsto un impegno di circa 30 mila euro di cui la metà con fondi dell’amministrazione e 14.652,08 grazie a un contributo regionale che si basa sulla legge 8/2015. Il sindaco di San Donà ...

Il sindaco Marzia Niccoli rende nota la possibilità di ottenere un contributo economico straordinario destinato alle imprese che hanno subito limitazioni di attività a causa dell’emergenza straordinar ...Previsto un impegno di circa 30 mila euro di cui la metà con fondi dell’amministrazione e 14.652,08 grazie a un contributo regionale che si basa sulla legge 8/2015. Il sindaco di San Donà ...