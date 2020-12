Trema il nord Italia: forte scossa di terremoto in Croazia, mai così forte (Di martedì 29 dicembre 2020) Il terremoto più forte nella storia della Croazia, avvertita distintamente anche nel nord est Italia e pure a Milano. Dopo la forte scossa di ieri, la terra torna a Tremare nella vicinissima Croazia. Un terremoto di magnitudo 6.4 è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Lo riferisce l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il terremoto è stato avvertito molto chiaramente anche nella Capitale croata, dove è saltatala luce, e la popolazione è scesa in strada impaurita. LEGGI ANCHE >>> terremoto a ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilpiùnella storia della, avvertita distintamente anche neleste pure a Milano. Dopo ladi ieri, la terra torna are nella vicinissima. Undi magnitudo 6.4 è stato avvertito in, lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Lo riferisce l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Ilè stato avvertito molto chiaramente anche nella Capitale croata, dove è saltatala luce, e la popolazione è scesa in strada impaurita. LEGGI ANCHE >>>a ...

