Traffico Roma del 29-12-2020 ore 16 | 30

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nessuna segnalazione al momento su raccordo anulare consolari bravi code sulla tangenziale Tra l’uscita di Tor di Quinto della Salaria in direzione di San Giovanni alla Flaminio da segnalare la chiusura di via Francesco milizia per alcuni alberi pericolanti nell’estrema periferia Sud via di Porta medaglia lo ricordiamo resta chiusa per il dissesto della sede stradale per via di Sant’Anastasia via Ardeatina deviazioni naturalmente anche per la linea bus 702 A proposito di trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le stazioni di policli di Castro Pretorio sono chiuse per lavori i ...