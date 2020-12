Traffico Roma del 29-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverdela trovati dalla redazione Buon pomeriggio non molte le novità poco anche ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sulla Cassia ci sono ancora rallentamenti tra il raccordo via di Grottarossa Aurelio percode in via di Boccea 3 via di Val Cannuta la circonvallazione Cornelia abbiamo incolonnamenti per lavori sulla Casilina via di Torrenova il raccordo nelle due direzioni maggiormente verso il centro città nell’estrema periferia Sud via di Porta medaglia lo ricordiamo resta chiusa per il dissesto stradale tra via di Sant’Anastasia via Ardeatina direzione naturalmente anche per la linea bus 702 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoappunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ...