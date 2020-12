Traffico Roma del 29-12-2020 ore 11:30 (Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord Traffico rallentato sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana verso il centro città alle squillino attenzione un incidente avvenuto su via di Porta Maggiore l’altezza di via Achille Grandi prudenza per incidente anche nella zona del Circo Massimo su via dei Cerchi all’altezza di via dell’Ara massima di Ercole amo verde sempre chiuso un tratto di via Alessandro Poerio a causa di una voragine all’altezza di via Fratelli Bandiera al Tuscolano attenzione di nuovo a un incidente sulla Tuscolana all’altezza di Porta Furba verso il centro rallentamenti per Traffico intenso a San Giovanni su via Cilicia tra via Appia Antica via Acaia nella zona di Tor de’ Cenci chiusa la complanare della Ponti per accertamenti tecnici nel tratto compreso tra viale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverdeper ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi aNordrallentato sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana verso il centro città alle squillino attenzione un incidente avvenuto su via di Porta Maggiore l’altezza di via Achille Grandi prudenza per incidente anche nella zona del Circo Massimo su via dei Cerchi all’altezza di via dell’Ara massima di Ercole amo verde sempre chiuso un tratto di via Alessandro Poerio a causa di una voragine all’altezza di via Fratelli Bandiera al Tuscolano attenzione di nuovo a un incidente sulla Tuscolana all’altezza di Porta Furba verso il centro rallentamenti perintenso a San Giovanni su via Cilicia tra via Appia Antica via Acaia nella zona di Tor de’ Cenci chiusa la complanare della Ponti per accertamenti tecnici nel tratto compreso tra viale ...

