Traffico Roma del 29-12-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverdevery trovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi aNord nelle vicinanze di Corso Francia attenzione a un incidente avvenuto su via Valdagno l’altezza della via Flaminia Nuova aestrallentato sulla Prenestina 3B Acerno e via Teggiano verso il centro città rallentamenti anche alla Portuense su Viale Isacco Newton tra la via Portuense via Giuseppe Tornielli verso viale dei Colli Portuensi all’Eur e lavori e carreggiata ridotta nella fascia oraria dalle 9 alle 17 su viale Egeo sulla complanare di via Cristoforo Colombo tra Viale dell’atletica la via Laurentina rampa di immissione sulla viadotto della Magliana è ancora sulla stessa Colombo da Piazza Guglielmo Marconi fino alla via Laurentina nella zona di Tor de’ Cenci chiusa la complanare della via Pontina per accertamenti tecnici ...