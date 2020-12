Traffico Roma del 29-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione aNord nelle adiacenze di Corso Francia attenzione a un incidente avvenuto su via Valdagno l’altezza della via Flaminia Nuovarallentato si registra nella zona di Casal Monastero su via Belmonte in Sabina tra via Fondi Di Monastero del raccordo verso il centro nella zona di Cinecittà attenzione un incidente segnalato su Viale Anicio Gallo all’altezza di viale Giulio Agricola all’Eur lavori e carreggiata ridotta nella fascia oraria dalle 9 alle 17 in via leggi sulla complanare di via Cristoforo Colombo tra Viale dell’atletica la via Laurentina la rampa di immissione sulla viadotto della Magliana è ancora sulla stessa Colombo da Piazza Guglielmo Marconi fino alla via Laurentina sul raccordo in carreggiata internarallentato tra la ...