Traffico Roma del 29-12-2020 ore 08 | 00

(Di martedì 29 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella della Borgata Finocchio è avvenuto un incidente sulla via Casilina all’altezza di via del Casale del Finocchio possibili rallentamentirallentato perintenso si registra nella zona di Casal Monastero su via Belmonte in Sabina tra via Fondi Di Monastero ed il raccordo verso il centro città e finire il consueto invito restiamo a distanza fino alla 30 dicembre l’Italia resta in zona arancione lo sarà anche il 4 gennaio dalle 5 alle 22 ci si potrà muovere liberamente ma solo all’interno del proprio comune con te per i paesi fino a 5000 abitanti aperti i negozi fino alle 21 restano chiusi bar e ristoranti tranne che per le consegne a domicilio e ...