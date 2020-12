Tra no-vax, semi-vax e indecisi. Prima sensibilizzare, se serve obbligare (Di martedì 29 dicembre 2020) “La media è in linea col dato nazionale, anche noi siamo sul 20-30%, ma so di strutture in cui la percentuale di coloro che non vogliono vaccinarsi arriva al 50% e nel bresciano sembra sia ancora più alta”. Walter Montini presiede l’Arsac, l’associazione che raggruppa le trenta case di riposo della provincia di Cremona. Il problema delle rsa. “Sono molto preoccupato”, dice ad HuffPost. La campagna vaccinale anti Covid è iniziata domenica scorsa, in questa Prima fase a ricevere il siero saranno gli operatori sanitari, ma, dal Piemonte al Lazio passando per la Lombardia, arrivano dati poco rassicuranti sulle soglie di adesione che si registrano tra i medici, gli infermieri e gli operatori, specie tra quelli che lavorano nelle residenze socio assistenziali. Alla notizia degli insulti e delle minacce di morte ricevute sui social dall’infermiera dello Spallanzani, Claudia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) “La media è in linea col dato nazionale, anche noi siamo sul 20-30%, ma so di strutture in cui la percentuale di coloro che non vogliono vaccinarsi arriva al 50% e nel bresciano sembra sia ancora più alta”. Walter Montini presiede l’Arsac, l’associazione che raggruppa le trenta case di riposo della provincia di Cremona. Il problema delle rsa. “Sono molto preoccupato”, dice ad HuffPost. La campagna vaccinale anti Covid è iniziata domenica scorsa, in questafase a ricevere il siero saranno gli operatori sanitari, ma, dal Piemonte al Lazio passando per la Lombardia, arrivano dati poco rassicuranti sulle soglie di adesione che si registrano tra i medici, gli infermieri e gli operatori, specie tra quelli che lavorano nelle residenze socio assistenziali. Alla notizia degli insulti e delle minacce di morte ricevute sui social dall’infermiera dello Spallanzani, Claudia ...

RaiNews : 'Avere no vax tra i medici è un fallimento' - HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Tra no-vax, semi-vax e indecisi. Prima sensibilizzare, se serve obbligare - radiosilvana : RT @manginobrioches: Tra le altre cose, hanno scritto a #ClaudiaAlivernini, prima italiana a ricevere il #vaccinoCovid, 'Vediamo quando muo… - SILVIALUCISANO : Tra no-vax, semi-vax e indecisi. Si punta a sensibilizzare, se serve obbligare (di L. Matarese)… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra vax Vax Day, l'Europa inizia a vaccinarsi. Tra i primi il premier ceco. Poi Spagna e Francia la Repubblica L’imprenditore Antonio Trada patteggia per bancarotta preferenziale

Pallacanestro Biella, il presidente Trada, patteggia per bancarotta preferenziale. Avrebbe accettato in pagamento di alcune fatture emesse nei confronti della fallita Edil Travaux Srl e quindi a compe ...

Covid, Sileri: "Tra no vax alcuni folli che minacciano di morte"

"Il numero degli antivaccinisti in aumento a livello globale è molto preoccupante. Si tratta in molte occasioni di un fanatismo per qualcosa che non ha ragione di esistere", ha detto ancora Sileri, ag ...

Pallacanestro Biella, il presidente Trada, patteggia per bancarotta preferenziale. Avrebbe accettato in pagamento di alcune fatture emesse nei confronti della fallita Edil Travaux Srl e quindi a compe ..."Il numero degli antivaccinisti in aumento a livello globale è molto preoccupante. Si tratta in molte occasioni di un fanatismo per qualcosa che non ha ragione di esistere", ha detto ancora Sileri, ag ...