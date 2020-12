Tournée 4 Trampolini 2021: colpo di scena a Oberstdorf, riammessa la Polonia. Cambia il format, si riparte senza qualificazioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Ennesimo colpo di scena in quel di Oberstdorf, in terra tedesca, dove oggi andrà in scena la prima gara della 69ma edizione della Tournée 4 Trampolini di salto con gli sci. In principio, a causa della positività al Covid-19 di Klemens Muranka, tutta la squadra della Polonia era stata esclusa dalla manifestazione. Ieri si sono disputate le qualificazioni, che hanno deciso tutti gli accoppiamenti del KO System. Oggi però il cambio di programma: i tamponi della compagine polacca sono risultati tutti negativi e quindi c’è stata la riammissione. Stravolto il format della gara: niente scontri diretti, si ripartirà con una gara classica, senza qualificazioni, che vedrà al via tutti e 62 gli atleti. Foto: ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Ennesimodiin quel di, in terra tedesca, dove oggi andrà inla prima gara della 69ma edizione delladi salto con gli sci. In principio, a causa della positività al Covid-19 di Klemens Muranka, tutta la squadra dellaera stata esclusa dalla manifestazione. Ieri si sono disputate le, che hanno deciso tutti gli accoppiamenti del KO System. Oggi però il cambio di programma: i tamponi della compagine polacca sono risultati tutti negativi e quindi c’è stata la riammissione. Stravolto ildella gara: niente scontri diretti, si ripartirà con una gara classica,, che vedrà al via tutti e 62 gli atleti. Foto: ...

zazoomblog : Salto con gli sci 69ma Tournée 4 Trampolini Oberstdorf. Halvor Egner Granerud vuole riportare in alto la Norvegia -… - zazoomblog : Tournée 4 Trampolini oggi: orario gara Oberstdorf tv programma streaming - #Tournée #Trampolini #oggi: #orario - RSIsport : ?????? Colpo di scena alla Tournée dei Quattro Trampolini: i polacchi, inizialmente estromessi a causa del COVID-19, p… - RSIsport : ?????? Tutti e tre gli elvetici impegnati nella Tournée dei Quattro Trampolini si sono qualificati per la prima tappa… - vitasportivait : Nel giorno in cui prende il via la Tournée dei Quattro Trampolini, vi presentiamo la nostra guida al salto con gli… -